新冠肺炎：疫情未見回落　博爾索納羅長子確診

巴西疫情繼續肆虐，總統博爾索納羅長子弗拉維奧博爾索納羅（Flavio Bolsonaro）周二（25日）在社交網宣布，他確診新冠肺炎，但沒有出現任何症狀，目前正服用羥氯喹及阿奇黴素，並接受隔離。

自巴西爆發疫情以來，博爾索納羅家族已有4人染疫。除長子弗拉維奧博爾索納羅外，博爾索納羅、其妻子米歇爾博爾索納羅（Michelle Bolsonaro）及由第二任妻子所生的22歲兒子雷南博爾索納羅（Renan Bolsonaro）早前亦同告中招，現已康復。

同時，當地衞生部周二公布，過去24小時新增超過4.7萬人染病，1271名患者死亡，令總確診數逼近367萬，累計逾11.6萬患者病歿。至於墨西哥同日亦新增4916宗新症，650名患者死亡；當地累積共有超過56.8萬人染疫，逾6.1萬人死亡。

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