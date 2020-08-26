大峽谷掉落岩石　揭示3.13億年前遠古動物足迹

美國亞利桑那州著名景點大峽谷國家公園一條徒步旅行路線附近，有一塊巨大岩石於2016年墜落。地質學家研究後，周一（24日）表示石上足迹已有3.13億年之久，將會是產硬殼蛋動物最古老足迹之一，亦是脊椎動物在沙丘上行走的最早證據。

內華達大學拉斯維加斯分校地質學名譽教授羅蘭（Steve Rowland）領導同事，研究這塊重達數百磅的岩石，發現上面有28個4腳爬行動物常見的爪印，顯示出橫向順序的行走方式。他認為，類似足迹多在煤層發現，少見於沙丘。

羅蘭認為，這些腳印標誌着動物在進化過程中能在沒有水的環境下產卵，存在時期與加拿大新斯科舍省出土、最早在水外產卵的類似動物骨頭相同。他希望未來可找到更多相關足迹，找出是甚麼動物留下這些足迹。研究結果已刊於期刊《公共科學圖書館‧綜合》（PLOS ONE）。

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