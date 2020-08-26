互聯網公司「筍工」　荒郊戒網48小時

都市「低頭族」沉迷手機難以自拔，美國猶他州首府鹽湖城一間衞星互聯網服務供應商近日推出一份「筍工」，獲聘者只要在美國一個國家公園的露營車度過48小時，期間沒有任何網絡和電話服務，成功捱過就可得到1000美元（約7800港元）獎金。

由衞星互聯網比較資源公司SatelliteInternet.com發起的「戒數據挑戰」（Digital Detox Challenge）招攬一名參加者，申請人必須是25歲以下，持有有效駕照並有在美工作資格。不過，獲聘者需先自費為期2天的租車費用，費用在挑戰結束後可報銷。

該公司表示，很多人即使用露營車郊遊仍沉迷手機，希望藉此挑戰鼓勵人們遠離社交網絡及重新融入自然。官網申請截止日期是下月23日，隨機抽出的一名幸運兒在挑戰結束後，須上網分享體驗細節。

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