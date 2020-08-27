勞拉增強為極度危險4級颶風　直撲德州路州交界

美國國家颶風中心當地時間周三（26日）下午表示，颶風「勞拉」已經增強為「極度危險」的4級颶風，正撲向美國南部墨西哥灣沿岸，警告會造成破壞性的大浪、極度強風和洪水暴發。

中心估計，勞拉會在當地時間周三晚到周四（27日）早晨，吹襲路易斯安那州和德州交界的區域。現時勞拉的風眼位於路州查爾斯湖以及德州阿瑟港東南320公里，以時速26公里向西北移動。

風暴周三下午已到達路州沿岸，尤金島持續風速達每小時63公里，陣風風速更達每小時104公里。

預計勞拉會造20米高的巨浪，襲美時風速達每小時233公里，但在登陸前會稍微減弱。路州和德州政府已強制疏散最少60萬居民。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020