奇諾沙市示威槍擊事件2死1傷　17歲男子被捕

里滕豪斯持槍出現（左），他倒地後向追趕他的人開槍（右）。

美國黑人男子布萊克在威斯康辛州奇諾沙市遭警員開槍射傷致下身癱瘓的事件，再次激起種族矛盾，奇諾沙市連續3日出現騷亂，周二（25日）的一場示威期間有人開槍，造成2死1傷，警方拘捕了一名17歲男子，被控一級故意殺人罪。

被捕的青年名為里滕豪斯（Kyle Rittenhouse），來自伊利諾伊州，據報他崇拜警察，他在開槍後曾經舉手步向在場的警員。

從案發時的片段可見，周二深夜示威者與警員對峙期間，一名白人男子手持AR15半自動步槍出現，他被示威者追趕期間倒地，之後該名男子追趕他的人開槍，有人中槍倒地。事後證實總共有3人中槍，兩名死者一人頭部被擊中，另一人則胸部中槍，餘下的一名傷者則手臂中槍，沒有生命危險。

有警員向記者表示，奇諾沙市近日有類似警備小組的人持槍巡邏，但未知被捕者是否他們當中的一人。

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