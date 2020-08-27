新冠肺炎：研究指癡肥患者死亡風險多近5成

美國北卡羅萊納大學周三（26日）公布的一項研究發現，癡肥會使新冠病毒死亡風險增加近5成，並且可能使針對該病毒的疫苗療效降低。

該研究發現，癡肥在各項指標上感染新冠病毒的風險都較高，住院風險增加113%，有74%可能被接深切治療，死亡風險增加48%。

研究由世界銀行委託進行，由美國北卡羅萊納大學全球公共衞生學院波普金教授領導進行，匯集了包括英國、意大利、法國、美國等國家在內的全球研究數據。

波普金教授表示，肥胖會引起人體新陳代謝的不良變化，癡症人士通常患有潛在疾病，更難以抵抗感染，死於新冠病毒風險大大高於人們的想像。他說：「肥胖者入院的風險增加了一倍，死亡風險增加實際上近50%。這是一個非常高的恐怖數字，比我預期的要高得多。」合作研究者貝克教授稱，從沙士疫苗和流感疫苗測試中所獲得的知識得知，新冠病毒疫苗對肥胖者的療效成疑，新冠疫苗在肥胖人士中可能效果不佳。

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