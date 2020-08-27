美媒分析：特朗普連任還是拜登當選　對中國皆有利有弊

中美關係在美國總統特朗普上台後起了翻天覆地的變化，距離新一屆美國總統選舉尚有兩個多月，究竟是拜登入主白宮還是特朗普連任對中國比較有利成為話題。美媒找來多位專家分析，結果意見不一，無論是拜登還是特朗普成為新一任白宮主人，對中國都有利有弊。

自特朗普上任以來，先後發動了貿易戰、制裁中國官員、支持台灣等多項令北京怒火中燒的舉動，而且難以捉摸，外界不少人相信了北京更希望拜登勝出；但有專家指出，實際情況其實當複雜，北京未必一面倒希望特朗普連任失敗，因為特朗普在任以來，削弱了美國與傳統盟友的關係，應對新冠肺炎疫情也顯得不濟，這給予中國更多在國際舞台上的機會；例如美國在退出世界衞生組織後，中方表示將在兩年內向世衞提供20億美元（約156億港元）應對疫情。

有意見認為，拜登是多邊主義者，他會在貿易、國安、人權各方面採用多邊方案對付中國。加州克萊蒙特麥肯納學院（Claremont Mckenna College）政治教授裴敏欣（Minxin Pei）指出，拜登一旦上台，將重啟美國對世衞的支持，加強外國貿易和北約軍事聯盟，藉多邊合作約束中國。

裴敏欣認為，着眼於長線與着眼於短線的中方官員，對屬意特朗普還是拜登當選持不同態度。重視眼前形勢的一派，會希望拜登當選後可緩和近期急速惡化的中美關係；但着重於長線策略的一派則認為，特朗普既無能又無法團結盟友，長遠為中國帶來更大的轉圜餘地，若他連任將使美國內部出現更多分歧，降低美國跟中國長期鬥爭的能力。