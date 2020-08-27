百年婚戒藏矮櫃售予鄰居　婦人家傳之寶失而復得

遺失的東西失而復得當然令人欣喜，何況是家傳之寶。加拿大卑詩省薩蒙阿姆市的一位婦人，18年前遺失了一枚母親留給她、有過百年歷史的婚戒，近日這枚戒指竟在一個她售給鄰居的矮櫃之內被發現，重回她身邊。

這名女士名叫曼寧（Salle Manning），她的鄰居西爾斯（Katherine Bangma Sears）近日購入了她家的一張舊矮櫃。上周，曼寧在Facebook收到西爾斯的私信，詢問她有否遺失珠寶，這才讓曼寧尋回遺失多年的傳家之寶，她還打算將戒指傳給20歲的女兒。

這枚有103年歷史的婚戒，由曼寧的外婆開始傳下來，27年前曼寧在她的訂婚典禮上從母親手上繼承它，結婚9年後遺憾丟失並遍尋不果，詎料原來落在這個上世紀30年代出品的矮櫃。

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