彭斯接受副總統候選人提名　稱被拜登管治絕不安全

美國共和黨全國代表大會周三（25日）進入第三晚，副總統彭斯正式接受副總統候選人提名，將於11月大選競逐連任。彭斯打出「法律與秩序」牌，支持總統特朗普以此作為爭取連任的重點議題，他又回應威斯康辛州黑人男子被警方槍傷觸發的大型示威，直斥民主黨人容許無法無天的違法行為充斥全國城市，強調美國在民主黨候選人拜登的管治下，絕不會安全。

彭斯當晚在巴爾的摩麥克亨利堡演講，出場時獲台下人士高聲支持，並隨即接受提名出選副總統。威斯康辛州的反種族示威愈演愈烈，彭斯為執法人員辯護，讚揚執法者處理示威的表現，他又解釋全國很多城市遭到暴力衝擊，強調暴力行為必須停止，「無論在明尼阿波利斯、波特蘭或奇諾沙，都有太多英雄為捍衞自由而犧牲」。

彭斯亦捍衞特朗普政府的政策，說：「美國人不需要在支持執法和支持非裔美國人改善生活質素、教育、就業和安全之間二選其一。」彭斯再攻擊競選對手拜登，反駁後者有關少數族裔遭到偏見和制度種族歧視的言論，又質疑拜登對華態度軟弱：「拜登一直是共產黨的啦啦隊隊長，想廢除所有為美國工人提供公平競爭條件的關稅，在疫情初期批評特朗普暫停來自中國的旅客」。

負責領導白宮抗疫工作小組的彭斯，向在疫情中失去家人的民眾致以慰問，認為特朗普禁止中國旅客入境，為美國動員防疫力量爭取寶貴時間去拯救生命。彭斯演說結束後，特朗普與夫人梅拉妮亞上台向支持者揮手及拍照，不少觀眾都未有戴口罩；特朗普周四將在白宮發表接受提名演說。

另一方面，逃到美國定居的中國失明維權律師陳光誠，亦有在共和黨代表大會致詞，他贊同特朗普的對華政策，同時指控中國是人類敵人，直斥北京恐嚇自己的人民，也威脅全世界福祉，呼籲全球各國與美國合作對抗中國。