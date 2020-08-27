新冠肺炎：無症狀者免檢測　CDC修改指引惹質疑

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一（24日）更改指引，稱民眾即使算與新冠確診者有密切接觸，但沒出現病徵則毋須接受檢測。專家對修訂感憂慮，因為當局可以會無法找到潛在的隱形傳播者。

按CDC更新的指引，若曾與確診者持續至少15分鐘、少於約1.82米距離的接觸，若該名人士沒有出現病徵，又並非高危人士或在衞生機構任職，則毋須進行檢測。儘管有出現輕微徵狀，CDC都僅「建議進行病毒檢測」。

負責協調檢測計畫的衞生及公共服務部助理部長吉魯瓦爾，有關改動是白宮病毒工作小組和醫學人員廣泛討論後所作的決定。他指出，過早對無症狀者進行檢測可能無法準確找到病毒、導致人們產生錯誤的安全感，進而促使病毒的迅速擴散。

但有高級聯邦衞生官員向有線電視新聞網絡（CNN）透露，CDC是因白宮壓力而更改指引。紐約州州長科莫周三（26日）直指更改指引是一項政治性決定，與CDC過去所說的一切完全不符，亦與公共衞生官員的說法相互矛盾。

另外，首艘重新啟航的地中海郵輪鴻圖號（MSC Grandiosa）7日航程在周日（23日）完畢，並打算再進行第二次出海。鴻圖號暫時只接載6成遊客，並嚴格實行防疫措施。其中就有1名乘客因2次不通過檢疫，連同友人均不得上船。

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