新冠肺炎：傳共和黨將提出5000億美元紓困案　不會派錢

美國的新冠肺炎疫情持續，重創當地經濟民生。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周三（26日）引述消息報道，共和黨最快於本周公布涉及5000億美元（約3.9萬億港元）的新紓困案，但不打算派錢。由於援助規模遠少於民主黨籍眾議院議長佩洛西的要求，恐難以在國會過關。

報道指，共和黨將向國會議員公布的新紓困案，涉及金額較早前提出的1萬億美元（約7.8萬億港元）減半，亦比民主黨本來要求的2萬億美元（約15.6萬億港元）少。新方案只有民主、共和兩黨同意的措施，包括延長額外失業援助、新增對小型企業貸款、資助校園檢測、治療及疫苗，但不會直接向民眾派錢。

其中延長額外失業援助方面，每周約為300至400美元（約2325至3100港元），比今年3月通過的600美元（約4650港元）減少，但民主黨希望本來的方案於上月到期後可以延長。佩洛西的發言人表示，民主黨已讓步同意把紓困案規模減至1萬億美元，如果白宮不作出相應讓步，她不打算與白宮重啟談判。

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