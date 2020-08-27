美巡邏機飛近台海　神盾艦闖西沙巡航

中美關係持續緊張，美軍周四（27日）再趁解放軍在多海域演習之際，向台灣海峽北部及南部派出海上巡邏機。同日，美軍神盾驅逐艦馬斯廷號在南海展開例行的行動，並駛入西沙群島水域，聲稱支援印太地區的安全及穩定。

根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台及追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots，一架專門執行信號情報任務的美國空軍RC135W偵察機，周四由阿拉斯加州經日本本土飛抵沖繩。與此同時，美國海軍兩架P8A海上巡邏機，分別現身台海南部的南海水域，以及台海北部的東海水域上空。

另一邊廂，繼解放軍在渤海、黃海、東海和南海周邊海域展開軍事演習後，浙江海事局周日（23日）也發出公告，解放軍由周四早上8時至下周日（30日）下午6時，在東海相關海域進行「武器訓練」，禁止船隻駛入連線的水域範圍內。

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