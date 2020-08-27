蘋果iOS 14加強用戶私隱權　Facebook稱影響廣告收入

蘋果公司料於今年秋季，推出新一代作業系統iOS 14，當中加強用戶的私隱權。惟社交網巨擘Facebook周三（26日）表示，iOS 14在私隱方面的調整將削弱其投放個性化廣告的能力，將令透過Facebook平台賣廣告的開發商收入減少。

蘋果公司將更新iPhone及iPad等的作業系統，有關私隱方面的調整，將要求應用程式先取得使用者的許可，才能收集及分享識別裝置的數據資料。該公司指出，使用iOS 14、iPadOS 14和tvOS 14等作業系統，將必須透過應用程式透明度追蹤（AppTrackingTransparency）框架取得使用者許可，才能追蹤或取得裝置的廣告識別碼。此舉意味應用程式將要詢問用戶，是否希望其網絡行為被追蹤以用於廣告目的。

但有初步測試顯示，當難以針對個人投放廣告時，透過Facebook受眾網絡平台（Audience Network）所獲得的收入可大減逾半。Facebook表示，iOS 14的調整將降低受眾網絡平台的效率，實際所受影響可能更大，或難以繼續提供有關服務。該公司正研究短期及長期策略，協助開發商適應轉變。

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