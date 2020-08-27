邊轉呼拉圈邊單手還原扭計骰　11歲女童創世績

同時間處理兩件事情似乎讓人吃力，加拿大多倫多一名11歲印度裔女童，卻可以出神入化地一心二用，她早前挑戰同時轉呼拉圈和單手還原扭計骰，結果在不足一小時內，成功還原了30個扭計骰，創下健力士世界紀錄。

美媒前日報道，女童拉坦（Sankavi Rathan）本月初進行這項世界挑戰，她持續51分鐘54秒轉呼拉圈，並同時間單手還原了30個扭計骰，打破前人25個的舊紀錄。

從片段可見，拉坦全程輕鬆應對，每還原一個扭計骰，便及不及待從工作人員手上接過另一個繼續，結束時更展露愉快笑容。主辦方稱讚她的表現令人驚嘆，並高度評價她是「世界的榜樣」。

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