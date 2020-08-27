Tesla接受中國貸款　或令SpaceX失NASA合約

美國太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克旗下的電動車生產商特斯拉（Tesla），去年12月由中資銀行取得14億美元（約108億港元）貸款，有國會議員憂慮中方會趁機取得美國敏感資料及技術。由於涉及潛在國安風險，馬斯克或會失去與美國太空總署（NASA）的合約。

美國國會正討論有關監管NASA的法案，並進行立法。參議員加德納（Cory Gardner）憂慮中國企業透過合作進入美國，取得有關機密再帶回中國，擴展其太空項目。由於太空科技公司不單與中方有直接金錢來往，這些美企更可能與NASA承包商共享擁有權，有機會令中方竊取其太空科技的知識產權。加德納就此提出2項修訂，包括讓問責局審視NASA外判商與華的連繫，以及要求NASA領導層簽約前先考慮對方與中國的金錢轇轕。

外界認為，SpaceX的競爭對手聯合發射聯盟（ULA）在背後推波助瀾，推動上述修訂。加德納回應指，ULA的確有就法案提出意見，但其團隊只是因負責任而作審視。另有多名議員助理亦提到法案不是針對馬斯克旗下公司而提出，而是關注到國內至少有7間太空科技公司涉及與騰訊等華企的投資合作，恐令美方陷入危險。

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