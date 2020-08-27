法庭文件曝光 員工不認同Google記錄用戶定位

法庭文件揭示，Google工程師並不認同記錄用戶定位的做法。（Getty Images圖片）

美國科企Google被指早年在用戶關閉定位功能後，仍暗中記錄其位置，5月遭亞利桑那州總檢察長起訴。美聯社周四（27日）引述包括Google內部電郵等多份解封法庭文件報道，揭示部分Google工程師並不認同公司的做法。

法庭文件顯示，美聯社2018年揭發Google暗中記錄用戶資料後，Google同日召開一場名為「Oh S---」的會議，並監測上述報道在Facebook及Twitter等網上平台的反應。部分與會員工批評公司誤導用戶，其中一人說：「我認同這篇（美聯社）報道，關閉定位應是關閉定位，而非這個或那個情況有例外。」

亞利桑那州總檢察長布爾諾維奇周三（26日）發表聲明，指Google工程師的言論與該公司對公眾所表達的存在衝突。Google發言人卡斯塔涅達（Jose Castaneda）回應稱，私隱權管理功能早已內置在其服務，團隊一直都有討論及改善這功能。

Google YouTube 醜聞不絕：

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