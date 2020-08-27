理查德號疑遭縱火　聯邦人員盤問水兵

停泊在美國加州聖迭戈海軍基地的理查德號兩棲攻擊艦（USS Bonhomme Richard）上月燃燒多日，多處地方嚴重焚毀。美國傳媒周三（26日）引述消息報道，海軍罪案調查處（NCIS）近日聯同煙酒槍械管理局（ATF）盤問一名水兵，懷疑他與軍艦起火有關，但未有落案起訴。

報道指，NCIS已請求ATF的國家應急小組提供協助，理由是ATF能提供資源及派出專家，調查複雜且大規模火災。有調查人員曾多次搜查水兵的住所及其他物業，其中一名消息人士則稱：「我們希望保持調查的公正性，還沒有指控任何人，也不希望任何人太早下結論。」

理查德號兩棲攻擊艦上月12日早上突然起火，焚燒4天後才告撲滅，目前未知起火原因。《紐約時報》指出，縱使大火沒有波及軍艦的引擎及推進系統，艦內多處嚴重焚毀。有分析指，若理查德號報廢，更換它或要花費40億美元（約312億港元）。

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