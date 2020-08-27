豬隻淋巴結注射幹細胞　成功自體培植肝臟

移植肝臟是大部分末期肝病患者最有效的治療方法，但未必所有患者都適合接受移植，或移植後出現排斥。美國有研究人員近日在豬隻做實驗，將肝臟幹細胞注射到牠們的淋巴結，並成功在淋巴結培植出肝臟。研究人員稍後會在人體作臨床試驗，有望為肝病患者帶來曙光。

匹茲堡大學醫學院副教授拉加斯（Eric Lagasse）10年前已發現，將健康的肝臟幹細胞注射到肝功能受損小鼠的淋巴結中，可讓其再生並發揮正常功能。為了進一步探究這概念是否適用於人類，他們早前以豬作研究對象。

拉加斯與梅奧醫院同僚組成的團隊，為模仿人類肝臟受損狀況，改變6隻豬的肝臟經主血管供血的功能，並切除一大片肝臟組織，令牠們患上肝衰竭。他們之後從這些豬體內提取一些肝細胞，移植到牠們的淋巴結中。

結果發現，肝細胞不但在淋巴結中生長，細胞周圍更形成一個膽管和血管系統，最終更恢復肝功能。更可喜的是，受損愈嚴重的肝臟位置，重新生長的肝細胞愈多，反映它們沒像遇上癌細胞般退讓。拉加斯指研究結果令人振奮，有望幫助治療由肝炎、酗酒等各種原因引起的肝臟損傷。有關研究近日刊登於醫學期刊《肝臟移植》。

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