年過百歲老夫妻結婚79載　膺最年老在世夫婦

厄瓜多爾一對年過百歲的老夫妻，周三（26日）獲健力士世界紀錄大全確認為「在世結婚最長久」的夫婦。兩人結婚79年，丈夫現年110歲，妻子104歲，當日以合共214歲358日創下紀錄。老夫婦現時仍十分壯健，膝下有5名子女、11名孫兒、21名曾孫、9名玄孫。

健力士在官方網頁公布這對情深夫婦的愛情故事，指泰皮亞（Julio Cesar Mora Tapia）和雷耶斯86年前，經後者的姐夫牽紅綫相識。當時兩人同任職教師，泰皮亞的文學氣質深深吸引雷耶斯，雷耶斯的美麗寬容亦讓泰皮亞無法自拔。兩人很快便共墮愛河，相戀7年便決定結婚。但礙於雙方家人不同意，他們只在首都基多歷史最悠久的教堂，舉行了僅有教父母和密友出席的小型秘密婚禮。

泰皮亞和雷耶斯婚後鶼鰈情深，現在仍經常相伴到戲院、一起種植花草及與親友分享瓜果等。他們對創下健力士紀錄感到榮幸和自豪，被問到於婚姻之道，兩人認為「愛、體諒和尊重」是幸福及長久婚姻的秘訣。

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