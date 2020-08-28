海防隊成員嬉水遇上鯊魚　多次開槍成功驅趕

荷里活經典電影《大白鯊》（Jaws）的緊張情節讓人看得咬牙切齒。美國海岸防衞隊的多名成員周三（26日）遇上同樣驚險情況，他們在太平洋嬉水期間，遇上一條鯊魚游近，結果鯊魚遭海巡隊員開槍。

美國金博爾海巡隊（US Coast Guard Cutter Kimball）在Facebook貼文指，當日他們結束一整天的任務後，趁着好天氣放鬆心情，在確認船隻附近無任何船艦之後，船員決定跳海游泳。他們甚至搬出水泡來玩耍，一度玩得很興奮。不過此時卻發現有一隻長約2米的鯊魚緩緩朝他們游來，最近雙方的距離不到10米，讓戲水的隊員緊張起來。

當鯊魚近距離靠近成員，他們決定先發制人，專門監控鯊魚的隊員辛卓恩（Cintron），朝鯊魚開槍。鯊魚一度被嚇走，但不久又折返，持續靠近戲水隊員，讓辛卓恩只好再度朝鯊魚開槍。就在辛卓恩朝鯊魚開槍的同時，戲水的隊員則爭取時間，爬上已在旁邊待命的救生小艇。

據悉所有海岸防衞隊成員都平安，但其中1人在返回小艇時磨損膝蓋輕傷，而鯊魚最後被嚇跑。金博爾海巡隊就說，以往他們在海中訓練時，雖然聽過與鯊魚相遇，但這一次經歷，猶如電影情節，他們又說：「足以讓我們講好幾年了！」

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