新冠肺炎：全球至少4.6億學童疫情期間無法遠程學習

聯合國兒童基金會周四（27日）發表報告，指出由於缺少相關設備和政策支持，新冠肺炎疫情期間不少學校關閉，導致全球至少4.63億學童無法正常作遠程學習，在封鎖措施最為嚴格的時候，全球約有15億學童受學校關閉的影響。

報告顯示，疫情給學童學習帶來顯著影響，在封鎖措施最嚴格的時候，全球約有15億學童受學校關閉的影響。儘管大多數國家和地區的教育部門都採取制定了相應政策為學生提供遠程學習服務，但全球範圍內仍有至少31%，即約4.63億學童無法通過電視、廣播和網絡進行遠程學習，且在地域和收入上有明顯差異。

從地域分布上看，撒哈拉以南非洲地區的學童受影響最大，至少有一半的學生無法獲得遠程學習的服務。在南亞地區，該比例為38%，無法遠程學習的學童最低人數達1.47億；在東亞和太平洋地區，該比例約為20%，人數達8千萬。最貧困家庭和生活在農村地區的學生也最容易受到學校關閉的影響。報告顯示，生活在自己國家最貧困的家庭且無法進行遠程學習的學童比例高達72%。

相較高年齡學生群體，低齡段學生所獲得的遠程學習機會更低。數據顯示，至少有70%的學前兒童無法遠程學習，主要原因是低齡段兒童網上學習缺乏相應的遠程教育方案以及缺乏遠程學習的家庭設備支持。

聯合國兒童基金會敦促各國政府在開始放鬆封鎖限制時，優先考慮安全返校，並將這些學生遺漏的受教育時間納入到學校的重新開學計劃中。

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