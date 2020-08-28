Google前行政總裁︰中國正推動AI發展　美國需趕上

Google前行政總裁、美國五角大樓國防創新委員會主席施密特（Eric Schmidt）日前指出，中國正推動人工智能（AI）發展超越美國，他指美國政府缺乏贏得AI戰爭的長遠計劃，呼籲在未來增加投放在科研發展的資金。

施密特周二（25日）出席美國智庫兩黨政策中心一個有關人工智能的研討會。他表示，中國政府嘗試在各方面超越美國，它們將有更大經濟體、更多研發投資、質素更高的研究、更廣泛科技應用，以及更強的電腦基礎設施。

施密特表示，中國政府龐大、單一思想、由上而下的模式，令它在推動科技發展有其策略優勢，形容這是「高科技專制主義」，美國亦不可能照做。他指︰「我並非讚揚它、支持它這樣做，但我要告訴你，必須認真看待這個問題。」他強調，一旦中國控制全球人AI技術，會令世界變得不太美好。

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