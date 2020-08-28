新冠肺炎︰錫拉丘茲大學教授稱病毒為「武漢流感」遭停職

美國紐約州錫拉丘茲大學（Syracuse University）一名化學系教授，在課程大綱中指稱新冠肺炎為「武漢流感」及「中國共產黨病毒」。結果他遭到投訴，被校方暫時停職。

該大學周二（25日）發聲明指，校內平等機會、包容及和解辦公室收到投訴，指有教授在課程大綱中，用污衊及冒犯字句針對中國學生，目前被停職，直到調查完成。

大學沒有在聲明中公開涉事教授名字，但網上流傳相信是涉事課程大綱的照片，可見該課程由化學系傑出教授蘇維塔（Jon Zubieta）任教。校方強調校內任何成員都不能違反學校提供安全及包容學習及生活環境的理念。

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