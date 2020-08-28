特朗普與埃爾多安通電話　討論東地中海爭議

美國總統特朗普與土耳其總統埃爾多安周三（26日）就雙邊議題及其他地區議題通電話，當中亦有討論土耳其與希臘的勘探問題。

埃爾多安提醒特朗普，地中海東部的局勢不穩並不是由土耳其引起，強調土耳其一直採取「實質行動」減低兩國關係緊張，並向對方尋求對話。他同日出席紀念典禮時對外宣稱，土耳其會捍衞在地中海、愛琴海及黑海的一切，不會作任何讓步。他又稱，土耳其不會對其他國家的領土、主權或利益虎視眈眈，希望對方將心比己。

另外，白宮新聞秘書迪爾（Judd Deere）指特朗普亦有與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）討論雙邊問題，亦有向他就近來希臘及土耳其關係惡化表示關注。

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