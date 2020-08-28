示威者白宮外辦演唱會　圖干擾特朗普演說

美國總統特朗普將於美國時間周四（27日）在白宮南草坪，發表接受共和黨總統候選人提名演說。反特朗普人士在白宮外聚集，準備在特朗普演說時舉行演唱會，干擾對方。警方加強警力戒備，在白宮外架設圍欄等。

首都華盛頓當日有多場示威，在白宮外的由「Shutdown DC」發起，反特朗普示威者於當地時間晚上9時至11時，在第17大道及賓夕凡尼亞大道開演唱會，剛好是特朗普演說之時，揚言要「破壞特朗普的派對」。

另一場示威則在黑人的命也是命廣場，參與人士亦於晚上至午夜時份舉辦演唱會，另有人則玩集體瑜珈。

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