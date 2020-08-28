14州入稟阻郵政改革　法官命華府10天內交證據

美國14個州的檢察總長於本月初入稟，控告特朗普政府及郵政署對署方的改革會影響大選時的郵寄投票。法官周四（27日）要求郵政署於10日內回覆改革的提問，並提交相關證據。

訴訟由華盛頓東區法院首席法官巴斯蒂安（Stanley Bastian）審理，他在周四的聆訊要求華府及入稟的檢察總長加快處理案件，提醒郵政署不要利用法律程序拖延提交改革文件，導致選民利益受損。巴斯蒂安表示，所有美國人依賴郵政署，希望不會從署方聽到一堆程序式法律爭辯，而是保證公眾署方會接受派送選票的挑戰。

入稟的檢察總長都是民主黨人，要求郵政署公開署長迪祖爾近日承諾暫停改革的執行情況，並交代打算如何處理全國的郵寄選票。他們又指，署方沒有交出證據，一切都是自說自話。華府的代表律師則指，計劃在庭上質疑州檢察總長是否能夠提出今次官司，而迪祖爾亦承諾下周一（31日）向國會交代最新進展。

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