新冠肺炎：馬瑙斯確診數減　或達致群體免疫

馬瑙斯或已達致群體免疫。（Getty Images圖片）

巴西新冠肺炎疫情依然嚴重，曾是疫情重災區的亞馬遜州首府馬瑙斯，目前沒有實施封城及嚴厲的社交措施，但確診數竟開始下降，有專家猜測當地可能已經達致群體免疫。

倫敦國王學院近日的報告指，馬瑙斯自5月放寬防疫後，疫情沒有如其他歐洲國家般反彈，確診數更開始減少。泛美衞生組織助理總監達席爾瓦（Jarbas Silva）推斷，馬瑙斯疫情高峰時情況十分嚴重，有廣泛社區感染，可能已形成群體免疫，但代價亦很大，180萬人口平均每500人就有1人染疫死亡。

此前，有專家提出病毒傳播要到一定程度確診數就會回落，60%至70%人口需擁有抗體，才可達致群體免疫，惟馬瑙斯的比例不足20%，科學家對當地疫情無反彈都未有確切解釋。

市長內托（Virgilio Neto）則指，大量患者的屍體堆積如山卻無處安置，需要暫存冰櫃或以集體安葬。他稱安葬場面猶如「恐怖片中的橋段」。

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