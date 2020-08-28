山火焚燒17萬公頃土地　疑農民開墾耕地肇禍

阿根廷中部和西部山火持續蔓延，截至周四（27日）焚燒超過17.5萬公頃的森林和濕地，11個省份受影響，有指起火原因是農民用火燒土地以開墾耕地，至少10人被捕。

阿根廷國家消防局表示，大部分火頭集中在首都布宜諾斯艾利斯西北部的巴拉那三角洲，逾4萬公頃土地焚毀。全國23個省份中有11個受影響，其中科爾多瓦省、聖塔菲省、薩爾塔省、胡胡伊省、圖庫曼省和查科省情況較嚴重。當局已經派出大量滅火飛機、直升飛機、園林管理人士和消防員出動救火。

阿根廷環境局長卡巴德（Juan Cabandie）周三（26日）表示：「這次山火是蓄意的，我們必須找到縱火之人。」司法部門已展開調查，布宜諾斯艾利斯多人被捕。

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