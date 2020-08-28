颶風勞拉登陸路州　6死50萬人疏散

颶風「勞拉」於周四（27日）凌晨登陸美國路易斯安那州，為當地帶來強風暴雨及水浸，造成至少6人死亡，連同鄰近的德州共有50萬人要緊急撤離。國家颶風中心警告會繼續出現災難性的破壞，路易斯安那州部分地區持續有極端風暴及水浸。

勞拉目前以時速24公里向北面移動，預計於當地時間周四下午繼續吹襲路易斯安那州，之後趨向阿肯色州及密西西比山谷。勞拉最高持續風速達到時速195公里，國家颶風中心預料勞拉會帶來「不可生還」的風暴潮及具破壞性的海浪，為德州東部至路易斯安那州中部逾200公里的沿岸範圍，造成災難性的破壞。中心警告暴雨將令水位上漲，部分海浪可達4米高，有機會湧入逾60公里的沿岸平地。

路易斯安那州及德州合共逾50萬戶停電，強風吹倒大樹，大批民眾要緊急撤離，總統特朗普將於周末到當地視察。

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