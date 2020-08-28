反種族示威不斷　拜登批特朗普火上加油

美國俄勒岡州波特蘭及威斯康辛州奇諾沙市的反種族主義示威持續，部分演變成暴力衝突。種族主義問題亦成為今屆美國大選焦點，民主黨總統候選人拜登周四（27日）批評總統特朗普刺激局勢，一定要結束後者的總統生涯。

民主黨及共和黨互相指摘對方是「暴力根源」，副總統彭斯周三（26日）向民眾表示「在拜登管治下的美國不會安全」，共和黨人亦批評拜登未能迅速應對暴力事件。

拜登周四反駁稱，問題在於美國由特朗普政府管治，特朗普才是在社會混亂火上加油的人，要遏止現況就必須讓他落台。拜登又指，疫情失控令大量美國人死亡，而這些都是在總統的眼皮下發生。賀錦麗亦公開譴責暴力及搶掠行為，支持和平示威者，兩者不能混為一談，承諾不會讓極端分子阻礙社會追求公義。

根據周三公布的多項民調，拜登的支持度仍然領先特朗普，拋離8個百分點至9個百分點。右傾的民調機構拉斯穆森則指，拜登支持度為46%，特朗普以45%緊隨其後，旗鼓相當。

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