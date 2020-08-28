台企聯發科證實已向美國申請　下月14日後繼續向華為供貨

美國封殺中國科技巨企華為之際，據台媒報道，總部位於台灣新竹的手機晶片企業聯發科周五（28日）證實已向美國政府申請，冀望在下月14日後繼續供貨予華為，正等待美方核准。

美國商務部上周一（17日）宣布擴大對華為管制，除將華為旗下39家企業加入實體清單外，亦要求使用美國技術的業者下月14日後倘繼續供貨給華為，須事先提出申請。對此聯發科重申會按照全球貿易相關法令規定的立場，已依規定向美方提出申請，程序均合乎美方要求。

報道指，華為屬聯發科重要客戶之一，聯發科下月14日前會正常供貨予華為，營運不會受影響。

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