新冠肺炎：終止與華企疫苗合作　外長稱與兩國關係無關

據加拿大、英國傳媒先後報道，加拿大國家研究委員會（NRC）周三（26日）稱已終止與中國企業康希諾生物就研發新冠疫苗方面的合作，理由是中國海關尚未批准康希諾將藥物運往加拿大測試。加拿大外長商鵬飛周四（27日）回應稱，事件與加中兩國目前的緊張關係無「必然聯繫」。

報道指，康希諾5月時，同意將正在研發的疫苗運往加拿大與NRC合作測試，惟其沒有獲得中國海關的批准，因此加方決定終止與康希諾的合作，並轉而尋找其他合作夥伴。

商鵬飛就事件回應表示，加中兩國正經歷雙邊關係中一個困難時期，然而當前正值全球抗疫之時，他不會將事件與兩國的立場聯繫起來，又稱不排除在未來與中國或中國企業就新冠肺炎疫情，以及其他健康議題上合作。對此，有美媒以「淡化」一詞形容商鵬飛的表態，認為其是否認此事與「政治因素」有關。

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