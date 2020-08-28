美機飛近永暑礁　解放軍雙語警告驅離

中美在南海的軍事角力不斷，美國國防部日前公開影片，紀錄一架P8A海上巡邏機本月中飛近南海南沙群島時，遭解放軍以「雙語」警告驅離。惟美方兩架同型號的軍機，周五（28日）先後飛入南海，是美機連續4天飛往有關海域。

根據美國國防部周一（24日）公開的影片，該架海軍P8A海上巡邏機本月13日在南海空域巡航，接近南沙島礁時遭解放軍以英文及中文警告驅離：「中國對包括永暑礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，為避免誤判，立即遠離。」

不過，美國軍機繼續飛入南海，南海戰略態勢感知在社交網指，兩架P8A周五先後經巴士海峽進入南海空域，而颱風過後美機在區內的偵察行動明顯增加。

資料顯示，周二（25日）至周四（27日）期間，美國陸軍挑戰者650偵察機、空軍RC135S偵察機、海軍P8A，先後現身南海空域，相信是針對解放軍的演習。

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