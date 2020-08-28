阿拉斯加附近射導彈　俄軍潛艇突上浮

美國軍方周四（27日）表示，俄羅斯海軍當天在阿拉斯加州附近的國際水域舉行演習期間，一艘潛艇突然浮出水面，原因未明。同日較早時，俄軍發放艦隊在白令海的演習片段，可見巡洋艦及巡航導彈潛艇先後發射反艦導彈，並擊中預定目標。

美國北方司令部在社交網表示，正與北美空防司令部密切監視一艘在阿拉斯加州附近上浮的俄軍潛艇，又提到俄軍正在美國領海範圍外的國際水域演習，目前未從俄方收到任何需要協助的請求，並強調美方準備就緒，向遇險的人士及船艦提供協助。

俄羅斯國防部周四較早時在社交網，公開太平洋艦隊在阿拉斯加州附近白令海演習的片段，可見瓦良格號巡洋艦及鄂木斯克號巡航導彈核潛艇從水面及水下發射反艦導彈，分別成功擊中450公里及320公里外的海上目標，作為艦隊的戰術演習一部分。

巧合的是，有美國漁船周三（26日）在白令海遇上俄軍艦隊，包括5艘水面艦艇及2艘潛艇，並遭對方要求離開現場水域。美國海岸防衞隊發言人回覆時證實，事發現場不是美國領海，只是美方的專屬經濟區，而俄羅斯正展開預定安排的軍事行動。