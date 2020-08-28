梅拉妮亞昔日好友出書　爆伊萬卡爭做白宮女主人

美國第一夫人梅拉妮亞昔日好友沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）即將出書，美媒周三（26日）披露，新書大爆梅拉妮亞與總統特朗普女兒伊萬卡關係惡劣，梅拉妮亞私下稱呼對方為「公主」，新書又指伊萬卡和其丈夫庫斯納設法「控制」梅拉妮亞，甚至在總統交接期間，試圖搶奪白宮東翼的辦公室。

題為「梅拉妮亞與我：我與第一夫人友誼的起伏」（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady，暫譯）的新書中，詳述沃爾科夫和梅拉妮亞設法阻止伊萬卡，成為特朗普就職典禮上的焦點。沃爾科夫形容阻止伊萬卡野心的行動為「阻截伊萬卡行動」（Operation Block Ivanka），稱：「我們認為，伊萬卡不應在她父親就職典禮上搶風頭。」

沃爾科夫又透露，梅拉妮亞與伊萬卡積怨很深，前者私下會嘲諷她為「公主」。她又稱指伊萬卡及庫斯納尋求「控制」梅拉尼婭，想搶佔白宮東翼的辦公室，寫道：「伊萬卡致力要成為第一女兒（First Daughter Lady），爭奪辦公室位置，她想成為唯一受注視的女性」。

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