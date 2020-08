梅拉妮亞昔日好友出書　爆伊萬卡爭做白宮女主人

美國第一夫人梅拉妮亞昔日好友沃爾科夫(Stephanie Winston Wolkoff)即將出書,美媒周三(26日)披露,新書大爆梅拉妮亞與總統特朗普女兒伊萬卡關係惡劣,梅拉妮亞私下稱呼對方為「公主」,新書又指伊萬卡和其丈夫庫斯納設法「控制」梅拉妮亞,甚至在總統交接期間,試圖搶奪白宮東翼的辦公室。

題為「梅拉妮亞與我:我與第一夫人友誼的起伏」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady,暫譯)的新書中,詳述沃爾科夫和梅拉妮亞設法阻止伊萬卡,成為特朗普就職典禮上的焦點。沃爾科夫形容阻止伊萬卡野心的行動為「阻截伊萬卡行動」(Operation Block Ivanka),稱:「我們認為,伊萬卡不應在她父親就職典禮上搶風頭。」

沃爾科夫又透露,梅拉妮亞與伊萬卡積怨很深,前者私下會嘲諷她為「公主」。她又稱指伊萬卡及庫斯納尋求「控制」梅拉尼婭,想搶佔白宮東翼的辦公室,寫道:「伊萬卡致力要成為第一女兒(First Daughter Lady),爭奪辦公室位置,她想成為唯一受注視的女性」。

-----

《香港信貸》上市公司,紮根香港廿三年,專業可靠;申請只須一個電話,即時解決您的資金需要!

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020