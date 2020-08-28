涉簽證詐騙華女學者案　神秘律師願50萬美元房產保釋

中國生物科研人員、有傳曾藏身中國駐三藩市總領事館的37歲女子唐娟，於美國被控簽證詐騙罪名，並被法官以有潛逃風險為由下令繼續拘留。案件近日有新進展，據美媒報道，一名自稱「C先生」的神秘律師向法院提出，願以50萬美元（387萬港元）的房產作擔保，保釋唐娟。

報道指，唐娟在法院的一次電話會議上再次提出要求保釋候審，至於與唐娟素未謀面的C先生，是因出於同情而向她伸出援手，「某程度上，我們正設法協助她理解美國的制度」。C先生又提及自己當初從中國移民到美國中西部，並最終獲得美國國籍的過程，期間得到了華裔社區的重要幫助，並表示他一直教導孩子要在他人有需要時予以幫助。

對此，美國地方法官紐曼（Kendall J. Newman）直言，對C先生願為從未沛交流或見過的人押上身家表示震驚。他又稱，倘C先生同意保釋金提高至75萬美元（581萬港元），他就傾向批准唐娟保釋，並指他已要求C先生重新考慮。至於法院會在當地時間周五（28日）繼續審理此案。

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