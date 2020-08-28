人棄我取　佛州母女垃圾箱尋寶賺3.6萬美元

社會近日流行「斷捨離」的生活態度，鼓勵人們減少購買或捨棄不必要的東西，以致不少仍然可用之物被丟到垃圾崗，形同浪費。美國佛羅里達州邁阿密一對母女反其道而行，實行人棄我取，4年前開始利用工餘時間在街邊的巨型垃圾箱尋寶，部分留作自用，部分則經處理乾淨後出售，至今已賣出相當於3.6萬美元（約28.1萬港元）的物品。

英媒周二（25日）報道，39歲女攝影師貝納文特（Tamara Benavente）早年在YouTube看過關於在垃圾堆中尋寶的影片後，決定與曾任心理學家的68歲母親奧爾蒂斯（Ana Ortiz）試試這玩意。當時奧爾蒂斯說只陪她「癲」一次，豈料試過後卻上癮，主動提出要再去，兩母女遂開始每周到垃圾箱尋寶。

奧爾蒂斯母女每周尋寶一次，每次在晚上出動約4小時，期間她們會帶備手套、消毒劑和電筒，確保安全和衞生。此外，貝納文特會事先從地圖尋找藥房、家品店或超市的位置，因為這些商舖的巨型垃圾箱最多有用之物，當中包括各種電器、未開封的食品及化妝品、甚至是新淨的名牌衣物及包包等。

貝納文特表示，有人覺得她們古怪，但自己出來社會工作後，與母親少了機會相處，垃圾箱尋寶讓她們可以一起開心度過美好時光。此外，她們尋到「寶物」後，只留下20%自用或賣掉，其餘都會送給慈善機構，希望可以幫到有需要的人，她們同時希望人們不要輕易棄掉東西，以免浪費。

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