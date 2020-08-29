里約24小時內多場槍戰釀1死多傷　有家庭一度被劫持

巴西里約熱內盧於周三（26日）晚起24小時爆發多場槍戰，有販毒黑幫集團與敵方爭地盤而交火；一名女子因保護3歲幼女不幸中彈身亡；另外一名槍手為躲避警方，逃到附近公寓後一度挾持一個家庭。

當地最大型黑幫組織「紅色命令」周三晚駕車前往富人區時，汽車發生故障，落車時被路過的警員發現，雙方互開40槍，最終2人被捕及多人受傷。由於該黑幫想從敵方爭奪聖卡洛斯的控制權，亦爆發激烈槍戰。警方表示，一名25歲女子與其幼女前往酒吧途中遇險，她為保護愛女而用身軀擋流彈，結果不幸中槍身亡。

至翌日下午，一名曾與警方交手的槍手，逃到附近公寓後挾持一個家庭，其後他釋放人質與自首。警方發言人表示，里約熱內盧有逾1400個社區，有4個幫派爭地盤，經常動武。

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