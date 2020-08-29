美轟炸機懾俄　飛越全體30北約成員國

美俄角力愈演愈烈之際，北約周五（28日）舉行大型軍事訓練活動，美國戰略轟炸機分途在歐洲及北美洲出擊，破天荒飛越全體北約30個成員國上空，向俄羅斯展示該跨大西洋軍事同盟的實力及團結性，並提升內部的戰備狀態。

訓練為期一天，名為「同盟天空」（Allied Sky），涉及美國6架B52H戰略轟炸機及80架來自其他北約成員國的戰機。美軍轟炸機分為兩個編隊，其中一個編隊由4架派駐英國費爾福德空軍基地的B52H組成，它們飛越位於歐洲的北約成員國上空；2架B52H從美國北達科他州邁諾特空軍基地出發，飛越美加兩國。

20個北約成員國派出戰機與美軍轟炸機聯合訓練，分別是比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、捷克、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙、土耳其及英國。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，訓練展示美國對北約的強大承諾，以及該軍事同盟的團結性，並確保北約能履行阻嚇侵略、預防衝突、維護和平的核心任務。

美國歐洲司令部強調，這次轟炸機特遣隊任務不針對現時歐洲政局，旨在展示北約如何維持戰備狀態及改善合作；又指面對新冠肺炎疫情，美軍仍是完全準備好在所有領域執行任務，並透過進一步加強跨大西洋關係向潛在敵人示警。

面對北約展示武力，俄羅斯國防部周五表示，南部軍區一架蘇30SM戰機當天在黑海的國際水域上空，攔截一架美國空軍RC135偵察機，阻止飛近俄國邊界。拉脫維亞軍方公布，俄軍兩架蘇27戰機及兩架圖142海上巡邏機周五現身波羅的海空域。