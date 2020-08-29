《華郵》揭公帑補貼特朗普集團　白宮稱已有該記者大量黑材料

美國總統特朗普向來與傳媒關係欠佳，白宮近日表示已收藏非常大量美國《華盛頓郵報》記者、普立茲奬得主法倫托德（David A. Fahrenthold）涉嫌報道錯誤的檔案，要求《華郵》不要再抹黑特朗普集團。

法倫托德最近聯同其他2名記者，發表一篇調查式報道，內容指特朗普就任後，至少271次沒有避嫌地入住自己的物業，費用是由公帑支付。聯邦文件顯示，特工處曾因擔心訂不到房，而搶先預訂特朗普旗下位於佛羅里達州海湖莊園的房間，以保護準備入住莊園的特朗普，但不少時間是白交房租，因為特朗普最後根本沒有去。報道指特朗普集團向美國政府徵收了達90萬美元（約700萬港元），包括酒店房及其他費用。

法倫托德早前希望白宮就該篇周四（27日）刊登的報道回應。白宮發言人迪爾其後發聲明，指這是公然干預特朗普集團的業務，要求《華郵》一定要收手，又表示白宮已就法倫托德及其錯誤報道，收集起非常大量的檔案，批評對方對新聞界及美國人的恥辱。被問到該些檔案的內容時，白宮拒絕回應。

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