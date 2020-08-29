新冠肺炎︰華裔女生不戴口罩群聚拍片　近3千學生聯署促踢出校

美國多間大學在新冠肺炎疫情下快將開學，一名獲常春藤康奈爾大學取錄的美籍華裔女學生兼網紅杰西卡‧張（Jessica Zhang）因與同學不戴口罩聚在一起拍片，引發近3千人聯署要求開除她的學籍。

杰西卡‧張是Tiktok網紅，擁有約50萬粉絲，她在社交網絡平台發布一些內容顯示自己在疫情期間沒有遵守學校的防疫規定，與友人在派對擠在一起自拍。 而另外一則短訊則顯示朋友根本沒見過她戴口罩的樣子。

在多所大學疫情失控的情況下，這一行為引發康奈爾大學其他學生的不滿。一個名為「關注學生聯盟」的學生組織在網上發起請願，指杰西卡‧張表現出不願遵守公共安全措施的行為，為了自己的娛樂，讓其他居民處於危險之中。 事情越鬧越大，她在自己的Tiktok發布道歉短片。

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