新冠肺炎︰衞生部將為民眾免費接種疫苗

智利衞生部日前表示，國家將為民眾免費接種新冠疫苗。其中逾500萬人需強制接種新冠肺炎疫苗，其餘人則自願。衞生部長帕里斯解釋，與流行性感冒一樣，通常會有一群人自願選擇是否接種疫苗。

帕里斯強調，有關安排要看疫情接下來的發展，會根據新冠病毒的變異情況，來觀察高危人群的變化狀況；就目前而言，新冠肺炎的高危人群主要還是老年人。

至於智利全國疫情走勢，帕里斯表示，目前，首都聖地亞哥大區單日新增確診病例數有所增加。這可能與此前首都商場重開、人群大規模聚集有關。此外，帕里斯還指出了幾個大區，需要進一步加強疫情防控工作，分別是麥哲倫、塔拉帕卡、阿塔卡馬、瓦爾帕萊索以及比奧比奧。

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