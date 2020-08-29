新冠肺炎：內華達漢二次感染　美國首例

美國傳媒周五（28日）報道，內華達州近日出現新冠肺炎二次感染個案，研究人員在一名患者身上抽取的基因樣本，發現他感染兩種不同的毒株，是美國首例、全球第4宗。

內華達大學里諾醫學院和內華達州公共衞生實驗室共同撰寫的報告顯示，該名患者是25歲男子，住在內華達州里諾市。他於3月25日開始出現喉嚨痛、咳嗽、惡心、腹瀉等徵狀，至4月18日確診，同日27日康復，接受兩次病毒檢測結果均呈陰性（即不帶病毒）。惟男子到5月28日再有上述徵狀，同月31日求醫，5日後因呼吸急促住院，需用呼吸機，而病毒檢測結果再次呈陽性（即帶有病毒）。

研究人員表示，患者的病毒基因測試序列顯示他感染了稍有不同的毒株，證明是二次感染，暫不清楚該患者再次感染的原因。內華達州公共衞生實驗室主任、報告作者之一潘多里（Mark Pandori）強調，新冠病毒二次感染的情況很少見，這是美國感染病例的首例。他續指，目前未知患者康復後到底會有多少抗體、可以維持多久，如果可在短時間內再感染病毒，可能會影響疫苗研發式群體免疫。他強調，今次是異常發現，不反映此現象普遍性的任何信息。

上述報告於周四（27日）在網上發表了預印本，尚未經過同行評審。此前，全球共報告3宗二次感染病例，其中一例在香港，兩例在歐洲。

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