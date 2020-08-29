接受提名後首場競選活動　特朗普批示威者暴徒

美國總統特朗普周五（28日）到新罕布什爾州舉行成為共和黨總統候選人後的首場競選活動，他向示威者發表演說時批評周四（27日）晚在白宮外抗議的人是暴徒，又指民主黨對手拜登軟弱，無在民主黨全國代表大會討論法治和秩序。

大批反種族主義示威者周四晚聚集在白宮附近，試圖透過辦演唱會等干擾特朗普在白宮南草坪的接受提名演說。特朗普在新罕布什爾州見支持者，狠批示威者是暴徒、無政府主義者，只是想找麻煩，所做的事完全與明尼蘇達州黑人弗洛伊德無關，甚至根本不知道該男子是誰。他續稱，煽動者會由在街上暴動進駐政府執政，呼籲選民要支持他才能「從暴民中拯救民主」。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）及其妻當晚一度被示威者包圍，特朗普讚揚華盛頓特區警方保護保羅夫婦，又批評民主黨籍市長鮑澤（Muriel Bowser）沒有採取足夠保安措施；保羅已要求聯邦調查局調查當晚的事。

此前，特朗普在行上講台前差點跣倒，他笑稱：「他們設置的地板就像溜冰場一樣，我們要踮着腳走。」

特朗普同日在Twitter斥責俄勒岡州波特蘭的民主黨籍市長惠勒處事不力，無政府主義者、煽動者、暴徒、小偷將無辜的人捲入危險之中，若情況繼續失控，將會由特朗普他們撥亂反正。

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