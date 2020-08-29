涉轉移敏感技術資料及破壞證據　中國研究員被捕

美國司法部周五（28日）公布，一名在加州大學工作的中國男子，涉嫌轉移美國敏感技術資料到中國國防科技大學。他在受查期間破壞一個電腦硬碟，現已被捕及控以破壞證據阻礙聯邦調查局（FBI）調查的罪名。

居於加州洛杉磯縣阿罕布拉市的29歲被告關雷（Guan Lei，音譯），以J-1非移民簽證在加州大學任職研究員。起訴書指，他前年申請簽證時向聯邦執法人員虛報與解放軍沒有關係，涉嫌在美期間向中國國防科技大學，轉移美國敏感軟件或技術數據，正受到FBI調查。

關雷早前被阻止乘飛機前往中國，他拒絕讓FBI檢查其電腦。至上月25日，他把一個已損毀的電腦硬碟，丟棄在住所附近的大型垃圾箱。FBI尋回該硬碟，但發現已毀壞得沒法修復，內裏所有相關數據似乎已在之前被故意及強行移除。

關雷及後承認，自己曾參與中國國防科技大學的軍事訓練，並在校內穿着軍服，其一名指導老師更是為多個中國軍方機關開發電腦的解放軍中將。關雷被控破壞證據的罪名，一旦罪成最高可判囚20年。他周五下午首次出庭，將於下月17日再提訊。

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