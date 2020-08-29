台灣增22名外國記者　部分來自遭大陸驅逐的美媒

中國大陸和美國關係近月持續緊張，媒體成兩國的角力場。境外媒體周六（29日）報道稱，今年至今台灣已有22名新登記的外國記者，其中包括一些被大陸禁止的新聞工作者。台灣的外交部周四（27日）曾發聲明稱，大陸對外國記者進行監視、審查網絡，又驅逐數名美國記者；強調「台灣有言論與新聞自由而且我們尊重這些權利」，他們才會選擇台灣。

報道稱，目前已有68個外國媒體在台灣設有記者站，114名外國記者常駐台灣。新增的22名外國記者中有7人曾在大陸居住，部分人曾為《紐約時報》、《華爾街日報》工作，因文章引起北京不滿而被驅逐。《紐時》主管通訊聯絡事務副總裁羅德斯‧哈表示，由於北京下驅逐令，他們已將一些受影響的記者，轉移至包括台北在內的亞洲不同地區。總部位於美國的國際非政府組織「自由之家」今年發布的全球自由度排名中，將台灣列為亞洲最自由的地方。

台灣大學新聞系副教授谷玲玲接受境外媒體採訪稱，即使外媒記者不在大陸，他們仍可以在互聯網上進行大量研究採訪。惟谷玲玲認為，從台灣報道大陸新聞的記者，會因缺乏與大陸媒體面對面的交流而成為「跛腳鴨」，除非他們能定期訪問大陸。

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