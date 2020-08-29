埃斯珀視察環太平洋軍演　強調美軍要有能力撃倒華

中美在印太地區的軍事角力升溫之際，美國正聯同另外9個國家在夏威夷附近海域進行環太平洋軍演，防長埃斯珀近日登艦視察導彈試射演練，並與參演的水兵會面，期間提及中國在印太地區的威脅，要確保美軍必要時可在任何時地擊倒中國。

環太平洋軍演每兩年一度，今年有美國、澳洲、加拿大、法國、日本、新西蘭、南韓、菲律賓、新加坡及汶萊參與，合共派出22艘軍艦、1艘潛艇及5300人參加。今屆軍演集中演練海上戰爭，包括反水面及反潛艇戰事、海事特別任務及實彈射擊演習。

埃斯珀正出訪太平洋地區，五角大樓周四（27日）發聲明指他登上參演的美國海軍兩棲攻擊艦埃塞克斯號（USS Essex），與美國太平洋艦隊司令阿奎利諾（John Aquilino）一同視察克級神盾驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）及神盾巡洋艦伊利湖號（USS Lake Erie）的導彈及射擊訓練，期間鍾雲號試射了標準二型中程導彈。

埃斯珀其後與美國水兵午膳，他指埃塞克斯號有非凡及獨特的能力，中國試圖倣效。他說：「不過中方沒有你們（美國水兵），沒有你們對效力美國的決心、技能及知識，在這程度不能與美國競爭。」他續指，埃塞克斯號及其姊妹艦派駐印太地區是確保美國可與中國競爭，必要時可在任何時間及地點與中方戰鬥並擊敗對方。

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