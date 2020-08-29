颶風勞拉襲墨西哥灣沿岸14死　60萬戶斷電

四級颶風勞拉周四（27日）起吹襲墨西哥灣沿岸的美國路易斯安那州，鄰近的德州亦受影響，兩地的死亡人數周五（28日）增至14人。路易斯安那州萊克查爾斯（Lake Charles）是重災區，供電及供水系統大受破壞，市長警告或需數周才能修復。

勞拉的最高風速達時速241公里，州長愛德華茲形容勞拉是吹襲路易斯安那州的最強颶風，威力甚於2005年的颶風卡特里娜。萊克查爾斯有數千名民眾不理政府警告重返家園，不少人的住所受破壞，道路鋪滿瓦礫，或需數月時間修復。

勞拉威力強勁，墨西哥灣沿岸地區逾58萬人疏散，路易斯安那州、德州、阿肯色州逾60萬戶斷電，路易斯安那州另有22萬人無水供應。總統特朗普周六（29日）將到路易斯安那州視察災情。

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