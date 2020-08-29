數千黑人華盛頓集會　紀念馬丁路德·金著名演說

美國的反種族主義情緒高漲，數千名黑人及反種族主義示威者周五（28日）下午到首都華盛頓林肯紀念堂一帶聚集，紀念已故黑人民權領袖馬丁路德·金發表著名演說「我有一個夢想」57周年。

活動由黑人民權領袖沙普頓牧師發起，人群由林肯紀念堂遊行至馬丁路德．金紀念堂。沙普頓發表演說，稱雖然目前處於新冠肺炎疫情，但仍想表達「我們受夠了」。他又反擊有指所有與「黑人的命也是命」示威有關的活動都是暴力的說法，稱所有警暴受害人的家屬都有譴責當中的搶掠行為，「而我們卻聽不到你們譴責（警方對黑人的）槍擊」。

大會播放民主黨副總統候選人賀錦麗的錄音講話，她勉勵在場民眾，又承認前路會很艱難。被警方跪頸致死的明尼蘇達州黑人弗洛伊德的兄弟亦有發言，其他人則呼籲共和黨控制的參議員通過已獲眾議員批准的警隊改革法案等。集會結束後，部分示威者分批在華盛頓多處堵路及高叫口號，期間一度與警方對峙。

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