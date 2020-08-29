美高官撐台放寬牛豬進口　國民黨斥損民擬抵制

台灣周五（28日）宣布明年1月起，放寬入口美國豬、牛，美國副總統彭斯等多名高官表示支持，更有國會議員呼籲與台灣商討簽訂自由貿易協定。惟此舉引起陸方反對，國民黨亦大表不滿，擬聯同豬農等發動抗爭；主席江啟臣周六（29日）到花蓮視察養豬業，呼籲政府勿以民眾健康作交易。

台灣的總統蔡英文宣布，明年起放寬美國的豬肉及牛肉進口，將訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）安全容許值，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、農業部長珀杜等，紛紛在Twitter發文歡迎相關措施。彭斯稱台灣此舉為加強經貿關係打開大門；蓬佩奧期待加深美台經貿合作；羅斯則指台灣是關鍵的貿易投資夥伴。

美國參議院外交關係委員會共和黨籍主席里施表示，強烈支持美國探索與台灣簽署自由貿易協定的可能性。參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲指，台灣是美國的重要盟友，放寬美國的豬肉及牛肉進口是雙邊簽署貿易協定的重要一步，將有利台灣經濟及美國俄克拉何馬州的農民。參議院外交事務委員會民主黨成員梅嫩德斯、參議員加德納等人亦響應，促請美國貿易代表辦公室立即展開相關工作。

惟國民黨對民進黨政府此舉大為不滿，呼籲政府及相關官員先做好風險管控等評估，並與社會大眾溝通說明，而非隨便出台政策，押上民眾的健康。消息指，該黨正聯絡執政縣市、地方農業團體、家長團體等，計劃發起抵制及抗議活動，並繼續推動執政縣市議會禁止含瘦肉精的豬肉。

江啟臣周六與國民黨多名高層到花蓮視察養豬業，他批評放寬進口措施打擊台灣的豬農，政府未有事先做好溝通及規劃配套工作，呼籲聆聽當地業界想法並妥善向他們解釋情況。江啟臣擔心，台灣業界亦可能會爭取使用瘦肉精，恐危及民眾健康；又指民進黨過去曾反對瘦肉精，如今的雙重標準損害豬農和消費者的利益，將要求蔡英文赴議會報告。

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